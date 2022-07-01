Дятел-вандал уничтожает видеонаблюдение ученых в Нижне-Свирском заповеднике

Дятел уничтожает фотоловушки в заповеднике Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работники Нижне-Свирского заповедника в Ленобласти сообщили о дятле, который ломает фотоловушки. По их словам, это не первый раз, когда птица не желает мириться с видеонаблюдением и уничтожает его. Сотрудники организации назвали дятла вандалом-рецидивистом.

- Новое покушение на фотоловушку в заповеднике! Черный дятел, или желна, с 2021 года не смирился с наблюдением ученых за личной жизнью животных, и снова уничтожил фотоловушку на своем участке, - говорится в сообщении.

В заповеднике объяснили, что черный дятел воспринимает датчик движения за отверстие, где могут быть вкусные насекомые. Поэтому птица уничтожает фотоловушку.

- В этом году желна наградил нас возможностью почувствовать себя деревом, которое долбит самый крупный дятел России. Видео с мужественной фотоловушки Нижне-Свирского заповедника, - сообщили работники.

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