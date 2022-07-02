ДТП как минимум с тремя пострадавшими произошло на Парнасе

На севере Петербурга произошла авария с минимум тремя пострадавшими Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга произошла авария как минимум с тремя пострадавшими людьми. Двое из них лежат на тротуаре. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Очевидцы называют аварию страшной. На месте находятся несколько машин реанимации. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях.

Пользователи в комментариях фотографируют место ДТП. На кадрах видно несколько машин медиков, в том числе машины реанимации Фото: СОЦСЕТИ

Автор публикации пишет, что ДТП произошло на перекрестке Н. Рубцова и Ф. Абрамова в 00:05 часов 2 июля.

- Люди лежат на асфальте: то ли пассажиры, то ли сбитые пешеходы, - сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Судя по фото, ДТП произошло между двумя автомобилями белого и черного цвета Фото: СОЦСЕТИ

Один из пользователей в комментариях написал, что в аварии пострадало три человека. Один из них пассажир, еще двое – водители. Другая местная жительница рассказала, что звук от столкновения автомобилей был очень сильным.

На месте происшествия также собралось большое число прохожих. Авария произошла между двумя автомобиля белого и черного цвета.

Позже в комментариях оставили видеозапись аварии. По словам пользователя, белая машина проехала на «красный» цвет светофора.

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