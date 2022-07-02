Второй подряд суточный рекорд жары ждут в Петербурге в субботу, 2 июля

2 июля в Петербурге может быть побит температурный рекорд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй подряд суточный рекорд жары может быть побит в Петербурге в субботу, 2 июля. Это прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, в городе на Неве останется антициклон, так что не будет ни намека на небольшое похолодание и дожди. Накануне воздух в Северной столице прогрелся аж до +31,7 градуса, но и сегодня может быть не слабее.

- Температура воздуха в субботу, 2 июля, составит +30 до +32 градусов, а в Ленобласти от +27 до +32. Ветер будет юго-западный с порывами 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет слабо падать и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - пишет синоптик.

К слову, пока что суточный рекорд жары держит 2 июля 2011 года, когда температура повысилась до +31,5 градуса. Кто устал от зноя – ликуйте, в воскресенье, 3 числа, будет чуточку прохладнее.