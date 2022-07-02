Пьяный житель Волхова открыл стрельбу из ружья под ночь пятницы

В Волхове пьяный мужчина начал стрелять из охотничьего ружья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный житель Волхова начал стрелять из охотничьего ружья под ночь пятницы, 1 июля. Детали из жизни хулигана рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Жители города услышали выстрелы у дома №36 в микрорайоне Плеханова. На место срочно вызвали полицию и не зря – правоохранителей встретил неадекватный 37-летний мужчина.

- Владельцем ружья оказался местный житель, он нигде не работает. Будучи пьяным, он решил похулиганить и трижды выстрелил в воздух из охотничьего гладкоствольного ружья «МР-153». Мужчину доставили в полицию, где составили административный протокол за мелкое хулиганство, - рассказывают в полиции.

Добавим, что в отношении горе-охотника хотят возбудить уголовное дело, сейчас этот вопрос решается. В результате его «шалости» никто не пострадал.