Пожар начался на Серафимовском кладбище в Петербурге

Серафимовское кладбище на севере Петербурга загорелось в ночь на 3 июля. Фото: СОЦСЕТИ

На Серафимовском кладбище в Петербурге начался пожар около 11 вечера в субботу, 2 июля. Об этом рассказывают очевидцы, чьи окна квартир выходят на территорию объекта. Фотографиями с места поделился читатель «КП-Петербург». По его словам, есть несколько очагов пожара, а виной всему вездесущий тополиный пух.

Местные жители надеются, что пожарища не будет. Фото: предоставлено "КП"

- Потушили видимую часть с окраины кладбища, но ощущение, что огонь ушел дальше. Там что-то еще дымит. Возможно, уже справились, второй пожарный расчет быстро приехал. Пожарища точно не будет, основные горящие точки потушили сразу, а в глуби только пух продолжал гореть, - рассказал молодой человек.

Позже в ГУ МЧС России по Петербургу уточнили, что на территории кладбища горел мусор на площади в 150 квадратных метров.