Губернатор Петербурга поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

3 июля - День ГИБДД. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга выступил с поздравлением по случаю Дня ГИБДД, который отмечается 3 июля. В обращении, текст которого приводит пресс-служба Смольного, глава города отметил важность работы инспекторов и всех сотрудников ведомства.

- От вас зависит не только безопасность и комфорт на дорогах, но и жизнь и здоровье людей, - подчеркнул губернатор.

Глава города поблагодарил за службу как действующих сотрудников Госавтоинспекции, благодаря работе которых удалось добиться снижения числа ДТП в Петербурге, так и ветеранов ГИБДД, являющихся примером для молодежи.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям сотрудникам службы.

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