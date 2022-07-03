Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 11:08

В Приморском районе жители толпой избили мужчину, онанировавшего на детской площадке

От самосуда его спасла полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция разбирается в истории с избиением мужчины, которого обвинили в онанизме не детской площадке.

Полиция разбирается в истории с избиением мужчины, которого обвинили в онанизме не детской площадке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга спасли от расправы мужчину, которого толпой избили местные жители. Причиной агрессии стало поведение потерпевшего, который, по словам нападавших, занимался онанизмом на детской площадке. При игравших там малышах.

- Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на заявку о том, что восемь человек избивают одного мужчину. На месте очевидцы пояснили, что неизвестный гражданин был пойман за то, что, обнажив половой орган, занимался онанизмом, - пишет паблик «Дорожный инспектор» ВКонтакте.

Жители, бившие мужчину, рассказали стражам порядка, что дети не раз замечали его на площадке, но толком не могли объяснить родителям, что он там делал. Теперь его поймали взрослые и устроили самосуд.

36-летний подозреваемый был доставлен в отделение, в ситуации разбирается полиция.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.