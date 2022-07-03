В Приморском районе жители толпой избили мужчину, онанировавшего на детской площадке

Полиция разбирается в истории с избиением мужчины, которого обвинили в онанизме не детской площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга спасли от расправы мужчину, которого толпой избили местные жители. Причиной агрессии стало поведение потерпевшего, который, по словам нападавших, занимался онанизмом на детской площадке. При игравших там малышах.

- Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на заявку о том, что восемь человек избивают одного мужчину. На месте очевидцы пояснили, что неизвестный гражданин был пойман за то, что, обнажив половой орган, занимался онанизмом, - пишет паблик «Дорожный инспектор» ВКонтакте.

Жители, бившие мужчину, рассказали стражам порядка, что дети не раз замечали его на площадке, но толком не могли объяснить родителям, что он там делал. Теперь его поймали взрослые и устроили самосуд.

36-летний подозреваемый был доставлен в отделение, в ситуации разбирается полиция.

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