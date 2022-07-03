Мужчина погиб на пожаре в Петроградском районе

В пожаре на Чапаева погиб мужчина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедией закончился пожар, произошедший днем воскресенья в Петроградском районе Петербурга. При осмотре пепелища в однокомнатной квартире на улице Чапаева, спасатели обнаружили труп жильца.

- 3 июля в 14:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чапаева, дом 21.В однокомнатной квартире горела обстановка на площади пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Прибывшим на место спасателям удалось за 16 минут локализовать возгорание, но человек к тому времени уже был мертв. Известно, что погибшим оказался мужчина, его личность устанавливают сотрудники полиции.

К ликвидации ЧП привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

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