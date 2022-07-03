Голая женщина гуляла по Пулковскому шоссе утром в воскресенье

На Пулковском шоссе заметили обнаженную женщину. Фото: vk.com/spb_today

Голую женщину, бредущую вдоль Пулковского шоссе, заметили утром 3 июля проезжавшие по трассе автомобилисты. По их словам, женщина была в возрасте и, судя по всему, страдала спутанным сознанием. Водители вызвали на место ЧП скорую помощь.

- На Пулковском шоссе около10:00 разгуливала голая женщина. Полиция приехала через две минуты. Скорая - через четыре минуты, - пишут очевидцы инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

В итоге, по их словам, пенсионерка «благополучно уехала лечиться» - ее забрали врачи скорой помощи.

В комментариях пользователи соцсетей жалеют старушку и отмечают, что в таком возрасте возможна и деменция и болезнь Альцгеймера.

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