Ссора бобров в Петербурге попала на видео

Бобриха ударила бобра в реке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Зоолог из Санкт-Петербурга Павел Глазков стал свидетелем семейной ссоры бобров. Автор канала "Каждой твари по паре" снял на видео грызунов, живущих на реке Оккервиль, и застал момент, когда мать-бобриха дала "леща" самцу, помешавшему ее идиллии с малышом. Кадрами биолог поделился в сети.

- На днях удалось снять, как бобриха-мать "дала леща" самцу, продемонстрировав кто в доме хозяин, а точнее хозяйка. Самке, похоже, не понравилось, что бобр нарушил ее идиллию с бобренком. Мать любезничала со своим детенышем, а отец, по всей видимости, пытался к ним присоединиться - и самка этот жест явно не оценила, - рассказал Глазков.

Как пояснил биолог, у бобров в семьях царит матриархат, поэтому самки всегда активнее и берут на себя функцию строительства плотин и охраны домашнего очага.