Количество рейсов автобусов между Петербургом и Хельсинки увеличат с 8 июля

Из Петербурга в Хельсинки запустят больше автобусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии на протяжении всего лета будут ходить дополнительные автобусы. Ночные рейсы из Хельсинки в Северную столицу начнут курсировать с 8 июля до конца августа 2022 года. Об этом рассказали в компании Lux Express.

- Компания увеличивает количество рейсов и добавляет ночное отправление из Хельсинки, - сообщили в компании.

Теперь из Петербурга в Финляндию можно будет отправиться на автобусе в 6:15, 11:00 и 15:00 часов, а в обратном направлении в 8:30 и 16:15 часов каждый день, а также ночным автобусом в 23:50 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Автобусы доезжают до аэропорта "Вантаа", а также до центра Хельсинки.

Напомним, что с 15 июля Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение границ с 15 июля.