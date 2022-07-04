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Происшествия4 июля 2022 9:50

Мужчина поймал извращенца, домогавшегося до женщин в Петербурге

Подозрительный человек бросался на прохожих в Кировском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина поймал извращенца, нападавшего на женщин в Петербурге

Мужчина поймал извращенца, нападавшего на женщин в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Кировском районе Санкт-Петербурга мужчина поймал извращенца, который домогался до женщин. Об этом горожанин рассказал в социальных сетях 4 июля 2022 года. С его слов, сначала подозрительный мужчина приставал к одной женщине, после напал на его мать.

- На улице Танкиста Хрустицкого мужчина напал на женщину, домогался ее, а потом попытался напасть на мою мать с детьми, - рассказал очевидец.

Мужчина сообщил, что он смог поймать извращенца, скрутить ему руки и удерживать до тех пор, пока не приедет полиция. Когда же приехали правоохранители, то подруга извращенца, со слов свидетеля, пыталась дать взятку стражам порядка.

Нападавшим оказался мужчина азиатской внешности, около 170-173 сантиметров ростом. Очевидцы просят женщин быть аккуратнее, а также обратиться в полицию, если подозреваемый к ним тоже приставал.