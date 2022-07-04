Синоптик предупредил о дождях в Петербурге всю неделю

В Петербурге в течение недели будут идти дожди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара в Санкт-Петербурге заканчивается. 4 июля 2022 года в Северной столице еще будет яркое солнце и до 28 градусов, однако уже со вторника, 5 июля, температура воздуха начнет спадать и пойдут дожди. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Сегодня в Петербурге заключительный день жары. Завтра с утра и днем пройдут кратковременные дожди и температура воздуха понизится до 25 градусов, - рассказал синоптик.

Дальше в течение недели температура продолжит падать и установится на комфортном уровне в 20-23 градуса. На протяжении всей недели Петербург будут освежать кратковременные дожди. Сильных ливней или гроз пока не предвидится.

Напомним, что июль обещает быть более прохладным, чем первый летний месяц. Однако высокие температуры еще будут.