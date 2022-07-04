Петербуржцы хвастаются «уловом» земляники и клубники в лесах Ленобласти

Горожане хвастаются «уловом» земляники и клубники в лесах Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Лето в самом разгаре и леса Ленинградкой области начали приносить плоды. Жители Петербурга и области, "вооружившись" лукошками отправляются на прогулки по лесам и возвращаются оттуда с большими уловами. Так, одна горожанка похвасталась в социальной сети ведрами с земляникой и клубникой.

- Второй раз сбегала за земляникой и клубникой в поселке Семиозерье Выборгского района, - рассказала женщина.

На фото, которые выложила горожанка, целое ведро лесной клубники, а также два ведрышка спелой, красной земляники. Также она поделилась видео из леса, где видна целая полянка, усыпанная яркими ягодами.

Для любителей черники, надо сказать, пока что ее собирать рано. Ягодки уже есть, но они пока зеленые.