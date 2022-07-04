Новый трамвайный маршрут от Купчино до Славянки откроют в Петербурге в 2024 году

Новую трамвайную сеть в Пушкинском районе планируется реализовать в 2024 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются построить новую трамвайную сети в Пушкинском районе, которая соединит станцию метро "Купчино" и Славянку в Шушарах. Реализовать проект планируют лишь в 2024 году. Об этом 4 июля 2022 года рассказал вице-губернатор города Николай Линченко.

- Трамвайная линия "Славянка" создается по схеме государственно-частного партнерства. Соглашение о реализации проекта было заключено в 2019 году, - рассказал вице-губернатор.

Новая трамвайная линия крайне необходима в этом районе, где идет активная застройка жилых домов.

Для реализации проекта специалистам предстоит проложить 21 километр трамвайных путей, построить три моста и четыре путепровода. Одна из эстакад пройдет третьим уровнем над КАД Северной столицы.