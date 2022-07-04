Проезд по Колтушскому путепроводу в Петербурге ограничили с 4 июля

Проезд по Колтушскому путепроводу в Петербурге ограничили с 4 по 20 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 4 июля 2022 года ограничили проезд по Колтушскому путепроводу для того, чтобы отремонтировать дорогу. В связи с этим до 20 числа в этом месте могут собираться пробки, так как автомобилистам в каждом направлении оставили лишь по одной полосе. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- Для транспорта будет сохранено по одной полосе в каждую сторону движения. Проход пешеходов осуществляется по противоположной стороне Колтушского путепровода, по существующему тротуару и пешеходным переходам, - рассказали в компании.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть внимательными и читать информационные щиты, где указаны все сведения о перекрытиях. Также в компании рекомендуют водителям выбирать другие пути объездов, чтобы не стоять в заторах.