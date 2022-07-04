Роспотребнадзор предупредил жителей Петербурга об опасном «зуде купальщика»

Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о «зуде купальщика» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето - сезон купания. Однако далеко не в каждом водоеме можно плавать. В управлении Роспотребнадзора Санкт-Петербурга горожан предупредили об опасном "зуде купальщиков", также известном как церкариоз или шистосомный дерматит. Подхватить личинок, которые вызывают болезнь можно в стоячей воде, где водятся утки.

- Личинки-церкарии самостоятельно перемещаются в верхних прогретых слоях воды в поисках хозяина. При контакте с купальщиком прокалывают кожу и внедряются внутрь, - рассказали в ведомстве.

Пугаться не стоит, так как дальше, чем подкожный жировой слой личинки не проникнут. Однако на месте проколов появляются покраснения и пузырьки. Сами личинки погибают под кожей человека, вызывая токсический дерматит аллергического типа. От этого у человека появляется сильный зуд.

Для того, чтобы избежать этого, не следует купаться в мелких водоемах с большим скоплением птиц. Где можно купаться в Петербурге или Ленобласти, "КП" писала ранее.