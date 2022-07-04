Средняя зарплата в Петербурге выросла до 82 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У жителей Санкт-Петербурга выросли зарплаты. За год средняя заработная плата в Северной столице выросла на 4 процента и на конец июня составила 82 тысячи. Год назад этот показатель был равен 79 тысячам рублей. Об этом 4 июля 2022 года пишут "Ведомости".

- Медианная зарплата в городе за год выросла немного больше — на 7 процентов и составила 62 тысячи рублей, - пишет издание.

При этом, рост зарплат не поспел за инфляцией, которая на 1 июня достигла 16,6 процентов. Единственные специальности, где зарплаты росли вместе с инфляцией - рабочие. Также на 10 и более процентов выросли доходы у IT-специалистов, в сфере закупок, искусства и масс-медиа.

А вот в тяжелом состоянии остались после пандемии сферы красоты, фитнес, страхование и домашний персонал.