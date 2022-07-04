Самка атлантического моржа плывет из Латвии в Петербург

Самка атлантического моржа плывет из Латвии в Санкт-Петербург ФОТО: Нацпарк «Куршская коса»

В Санкт-Петербург направляется самка атлантического моржа, которую видели на Куршской косе в Калининградской области. Об этом сообщила директор калининградского зоопарка Светлана Соколова.

- Как я и предполагала, плывет на Север. Питер, готовься! – написала директор в своем Telegram-канале.

Ранее моржиху увидели на Куршской косе местные жители. Специалисты полагают, что это именно самка. Там она провела примерно сутки. На берегу ее поливали водой, а также пытались накормить рыбой и креветками. От еды она отказалась.

- Чтобы было понятно, вот ее предполагаемый путь: Баренцево море – Норвежское море – Северное море – юго-запад Балтийского моря – северо-восток Балтийского моря, - добавила Соколова.

Предполагаемый маршрут самки атлантического моржа ФОТО: директор калининградского зоопарка

По ее словам, выхода с севера Балтийского моря в другие моря нет, только тем же путем обратно.

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