Три гранаты нашли за сутки в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники ОМОН ликвидировали три предмета, похожих на гранаты в Петербурге и Ленобласти ФОТО: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В садоводстве Оснички Киришского района Ленинградской области местный житель нашел на берегу реки Волхов ржавый предмет, похожий на гранату. Омоновцы установили, что это боеприпас времен войны. Об этом пишет «Мойка78».

ФОТО: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

- Накануне взрывотехникам ОМОН Росгвардии пришлось трижды выехать на проверку подозрительных предметов, напоминавших боеприпасы времен войны, - пишет агентство.

ФОТО: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Два из трех предметов оказались гранатой для страйкбола и учебным макетом. В третий раз специалисты обнаружили гранату Ф-1 с запалом Кавешникова. Однако взрывчатых веществ в ней не нашли.

Ни один из трех предметов не представлял опасности. Их ликвидировали сотрудники ОМОН.

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