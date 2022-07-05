В Петербурге изменились правила получения медицинской помощи по полису ОМС

Теперь полис ОМС носить с собой не надо. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 июля в Петербурге изменились правила получения медицинской помощи по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС). Раньше эту бумажку каждый раз требовали при посещении поликлиники. Теперь этого делать не нужно.

- При посещении поликлиники не обязательно предъявлять полис ОМС. Достаточно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность, - сообщает пресс-служба Смольного.

При предъявлении паспорта (для детей до 14 лет - свидетельства о рождении) сотрудник регистратуры уже будет видеть все данные о пациенте в общей медицинской базе. И если полис выдавался, то показывать его не нужно.

А с декабря 2022 года в России будут выдавать три вида полисов: на бумажном бланке, как сейчас, на пластиковой карте, либо электронный штрих-код. Последний оформляется через портал Госуслуг не выходя из дома.

В остальном правила оказания медпомощи остаются прежними.

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