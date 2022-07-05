Новую школу построят в Приморском районе Петербурга

В Каменке построят новую школу. Фото: Госстройнадзор СПб

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство новой школы, которую возведут в одной из самых динамично развивающихся частей города – микрорайоне Каменка. Здесь в последнее время активно шло жилое строительство, и социальных объектов очень не хватает.

- Новый объект начального и среднего общего образования на 1375 мест появится на участке между Арцеуловской аллеей и Верхне-Каменской улицей, - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Здание будет ступенчатым, высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь – 26 390 квадратных метров. Кроме учебных классов внутри разместятся столовая на 700 мест, два бассейна, три спортзала и актовый зал.

Школу полностью приспособят для людей с ограниченными возможностями.

Работы должны завершить к ноябрю 2023 года.

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