До 16 мм осадков выпало в Петербурге за утренний ливень 5 июля

В Петербурге выпало 16 мм дождя за утро 5 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара, до свидания, ливни, здравствуйте. В Санкт-Петербурге наконец-то сменилась погода. С раннего утра 5 июля 2022 года в городе пошел сильный дождь, накрыв также и Ленинградскую область. За пять часов, что в городе лило, выпало порядка 16 миллиметров осадков. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В Санкт-Петербурге осадков не было 13 дней, а сегодня выпало от 6 до 16 мм дождя на большей части территории города и в центральной части тоже, - рассказал синоптик.

Зато ливень хорошо остудил город. Температура воздуха в течение дня будет около 25 градусов. Да, и в лесах понизится уровень опасности пожаров.

В последующие дни в Петербурге будет прохладнее, чем сегодня. Но в целом температурный фон сохранится в пределах 20-25 градусов.