Подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в бассейне элитного коттеджа под Петербургом

Директора подрядной компании "Газпромнефти" нашли мертвым в бассейне элитного коттеджного поселка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли труп подрядчика компании "Газпром". Днем 4 июля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в элитном коттеджном поселке в Песках был обнаружен мертвым 61-летний предприниматель. При этом тело находилось в бассейне. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Тело находилось на участке на улице Розовых закатов в коттеджном поселке "Морские террасы". Труп лежал в бассейне, - сообщил источник.

На место приехали сотрудники полиции, чтобы осмотреть тело и место вокруг. Рядом с трупом был обнаружен травматический пистолет, зарегистрированный на предпринимателя, а у самого погибшего ранение головы.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции и разбираются в произошедшем.