Из подвала Русского музея в Петербурге украли полтора миллиона рублей

Из подвала Русского музея украли полтора миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудница Русского музея заявила в полицию о краже. 4 июля 2022 года 61-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что у нее украли полтора миллиона рублей, которые она хранила на работе, в подвале музея. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина рассказала, что в прошлом году у нее умерла сестра, от которой она унаследовала деньги, чуть больше полутора миллиона рублей, - сообщает издание.

Сначала деньги женщина хранила в банке, но в феврале 2022 года сняла их со счета и отнесла на работу, где спрятала сверток с крупной суммой в ящике рабочего стола, находящегося в подвале музея.

1 июля женщина заметила, что денег в столе больше нет. В полицию она обратилась не сразу, так как находилась в шоковом состоянии. Замки в подвальном помещении оказались без повреждений. Проводится проверка.