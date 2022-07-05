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Происшествия5 июля 2022 8:42

Из подвала Русского музея в Петербурге украли полтора миллиона рублей

Входные замки оказались не поврежденными
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Из подвала Русского музея украли полтора миллиона рублей

Из подвала Русского музея украли полтора миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудница Русского музея заявила в полицию о краже. 4 июля 2022 года 61-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что у нее украли полтора миллиона рублей, которые она хранила на работе, в подвале музея. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина рассказала, что в прошлом году у нее умерла сестра, от которой она унаследовала деньги, чуть больше полутора миллиона рублей, - сообщает издание.

Сначала деньги женщина хранила в банке, но в феврале 2022 года сняла их со счета и отнесла на работу, где спрятала сверток с крупной суммой в ящике рабочего стола, находящегося в подвале музея.

1 июля женщина заметила, что денег в столе больше нет. В полицию она обратилась не сразу, так как находилась в шоковом состоянии. Замки в подвальном помещении оказались без повреждений. Проводится проверка.