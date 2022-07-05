Жителя Петербурга осудили за похищение бывшей жены и убийство мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, убившего мужчину и похитившего свою бывшую жену, рассказали в следственном комитете региона 5 июля 2022 года. Само преступление произошло еще в марте 2020 года в поселке Яковлево Выборгского района.

- 4 марта 2020 года 50-летний мужчина приехал к своей бывшей жене. Там он стал угрожать женщине пистолетом, сковал ей руки наручниками, облил бензином, ударил бутылкой по голове, после чего заставил сесть в машину, - рассказали в комитете.

На улице, пока они шли до автомобиля, встретили 38-летнего мужчину, с которым петербуржец стал конфликтовать, а в итоге застрелил из пистолета. Труп мужчина положил в багажник авто и поехал в сторону поселка Семиозерье. По пути несчастной женщине удалось сбежать. Виновный же доехал до места, бросил автомобиль в лесу и скрылся.

Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.