СК завел дело о растрате 56 млн рублей в отношении Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти

СК завел дело о растрате в Фонде защиты дольщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи управления СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело о растрате в отношении чиновников местного отделения Фонда защиты прав обманутых дольщиков. Они еще раз нагрели руки на и без того пострадавших людях.

- Установлен факт растраты бюджетных средств Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области, по которому возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

По данным следствия, в 2020-2021 годах неустановленные чиновники Фонда, при трате субсидии в 1,9 миллиарда рублей, выделенных на завершение недостроенных домов, растратили около 56 миллионов рублей.

Для завершения стройки они использовали уже разработанную ранее документацию, повторно ее оплатив.

Расследование идет по статье «растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

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