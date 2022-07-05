Многодетная пара из Ленобласти шесть лет снимала порно с маленькой дочкой на продажу

СК завел дело на родителей, снимавших порно с малолетней дочкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК завели уголовное дело на многодетных родителей, которые шесть лет подряд снимали порно с малолетней дочкой. А потом продавали фото и видео через Интернет. К воспитанию остальных детей особых усердий мама с папой не прикладывали.

- Следствием установлено, что семейная пара совершала насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, которой на протяжении этого периода было от пяти до 11 лет, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Всего следователи насчитали 23 эпизода, по которым было возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: о сексуальном насилии, пособничестве в нем, а также съемках и распространении порно.

Кроме того, на пару завели дело о неисполнении родительских обязанностей. Мужчину с женщиной лишили родительских прав, а их пятерых детей отправили в интернат.

Объем уголовного дела составил 35 томов, оно передано для рассмотрения в суд по существу.

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