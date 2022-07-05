Колеса отстрелились у самосвала при разгрузке на стройке в Мурино

В Мурино у самосвала отлетели колеса. Фото: vk.com/spb_today

Удивительное ЧП произошло днем 5 июля на стройплощадке одного из жилых комплексов в Мурино. Здесь при разгрузке песка у самосвала, как ступени у ракеты-носителя, отстрелились колеса.

- В ЖК «Охтинский Ключ» выгрузка песка на стройке пошла не по плану, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причиной, по которым у самосвала отлетели колеса, стала не перегрузка, а неосторожность водителя. Он припарковался слишком близко к линии электропередач и кузовом задел провода. В результате через машину прошел разряд тока.

- К слову о том, почему важно знать ОБЖ и физику в жизни. Процентов 80 людей в такой ситуации погибнут. Тут даже без знания физики понятно, что нельзя касаться кузовом проводов, - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

При этом шоферу грузовика повезло, он в результате ЧП не пострадал.

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