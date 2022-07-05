Петербуржец насмерть разбился на электросамокате

Мужчина насмерть разбился на электросамокате в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге мужчина насмерть разбился при езде на электросамокате. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы, которые заметили мертвого человека во вторник, 5 июля.

- Мужчина разбился насмерть на самокате в районе дома № 4 на Броневой улице, - рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности произошедшего устанавливаются.

Пользователи в комментариях выражают соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Смертельная авария вызвала споры: большинство людей пишут, что хотят запрета электросамокатов. По словам некоторых жителей, скорость такого вида транспорта неоправданно высока. Другие петербуржцы замечают, что защитный шлем мог бы уберечь мужчину на электросамокате от летального исхода.

Один из пользователей предположил, что во время езды на электросамокате мужчина мог почувствовать себя плохо, из-за чего потерял управление и упал.

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