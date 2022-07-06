В сети супермаркетов в Петербурге начали продавать яблоки по 50 рублей за штуку

В петербургских магазинах появились поштучные яблоки. Фото: Петр КИБЕР

В петербургских магазинах начали поштучно продавать яблоки. Не то, чтобы раньше нельзя было взвесить одно яблоко и купить его отдельно - можно, но теперь в крупной сети супермаркетов класса «для всех» появились упакованные в коробочку яблоки по 50 рублей за штуку.

- Стоят на полке рядом с обычными яблоками. Каждое - в отдельной коробочке с прорезью, чтобы видеть товар «лицом». Называется: яблоко «Амброзия». Стоит 49,90, - сообщают читатели «КП-Петербург». - Одно яблоко почти по цене килограмма.

Тут же на полке лежат и обычные сезонные яблочки, ценой не в 50, но до 100 рублей за килограмм.

Впрочем, и раньше в сети элитных супермаркетов в Петербурге продавались штучные фрукты. Например, банан в индивидуальной упаковке можно было купить за 70 рублей. Другой вопрос, что там и уровень цен другой, простые люди в такие места не заходят, - отмечают читатели «Комсомолки». А теперь штучные яблоки появились и эконом-магазинах.

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