Петербург подал заявку на проведение чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?» в 2023 году

Сова - символ мудрости и игры "Что? Где? Когда?". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург может стать столицей интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Город подал заявку на проведение чемпионата мира в этой дисциплине в 2023 году. Такое решение пришло после того, как 2 и 3 июля Северная столица приняла международный фестиваль интеллектуальных игр «Белые ночи».

- Мероприятие состоялось при поддержке Конгрессно-выставочного бюро, подведомственного Комитету по развитию туризма. Фестиваль получил лицензию от телекомпании «Игра-ТВ» на проведение турнира «Что? Где? Когда?», - сообщает пресс-служба комитета.

В турнире приняли участие 60 команд из 15 регионов России. А в рамках турнира прошла презентация заявки Петербурга на проведение чемпионата мира.

- Петербург на протяжении всей своей истории регулярно привлекал к себе самые светлые умы России, поэтому проведение турнира в нашем городе вполне логично, - отметил глава Комитета по Туризму Сергей Корнеев.

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