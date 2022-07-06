Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 в Петербурге закончится к 1 сентября

Более 8 тысяч жилых домов в Петербурге готовы к отопительному сезону Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге идет подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов. Отопительные предприятия города проводят гидравлические испытания и ремонт, чтобы осенью и зимой горожане не замерзли в домах. Все работы должны быть закончены к 1 сентября.

- Всего в Петербурге будут подготовлены почти 24 тысячи многоквартирных домов. Согласно планам, в июне 33 процента жилищного фонда должно быть подготовлено к осенне-зимнему периоду, - рассказали в Смольном.

По факту специалисты даже немного опережают график, так как на данный момент паспорта готовности получили уже 33,5 процента фонда, а это более 8 тысяч домов.

Также специалисты государственной жилищной инспекции выборочно проверили 823 дома. В ходе проверок в 13 процентах были обнаружены нарушения, которые сейчас уже устранены.