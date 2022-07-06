Мотоциклиста увезли в реанимацию после ДТП на Малой Охте

Тройная авария произошла на Малой Охте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы в Петербурге вечером 6 июля. Водителя мотоцикла после аварии увезли в реанимацию. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Мотоциклист ехал очень быстро. Водитель одного из автомобилей выезжал на разворот. Удар был очень сильным. Автомобиль развернулся дважды на 180 градусов и врезался в другую иномарку, - рассказал один из свидетелей аварии в группе «Мотосолидарность» в социальной сети «ВКонтакте».

Мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль, который после врезался в другую иномарку Фото: СОЦСЕТИ

По словам другого очевидца, после ДТП мотоциклист лежал на асфальте в неестественной позе и не двигался.

- Даже бригада скорой помощи не знала, как его переложить на носилки, но он был в сознании. Парень совсем молодой, - добавил очевидец аварии.

Байкер после аварии лежал в неестественной позе Фото: СОЦСЕТИ

Автор публикации о тройном ДТП также написал, что пострадавшего байкера увезли в Александровскую больницу.

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