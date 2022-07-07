Троих иностранцев поймали в Ленобласти при попытке уйти в Финляндию

Троих иностранцев поймали на границе с Финляндией. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Очередных искателей хорошей жизни задержали в Ленобласти пограничники. Им в руки попали трое иностранцев, которые собирались нелегально пробраться в Финляндию. Но теперь им предстоит высылка из России.

- В Выборгском районе задержаны трое иностранных граждан, в действиях которых выявлены признаки подготовки к незаконному пересечению государственной границы с целью убытия в страны ЕС, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Решением суда все трое приговорены к штрафу за нарушение режима пребывания пограничной зоне. За этим последует принудительное выдворение из страны.

В ФСБ отмечают, что только за июнь они задержали в Ленобласти 650 нарушителей режима пребывания в погранзоне. Но большинство не за попытку пробраться в Европу, а за отсутствие необходимых документов.

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