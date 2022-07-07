Капитальный ремонт 1-го Елагина моста в Петербурге завершится к концу 2022 года / Скрин: Мостотрест

Работы по капитальному ремонту 1-го Елагина моста в Санкт-Петербурге, который соединяет Елагин и Каменный острова, близятся к завершению. Переправа была закрыта год назад для масштабной реставрации всех деталей. Однако закончатся работы только к концу 2022 года. Об этом рассказали в "Мостотресте".

- Уже забетонированы ростверки шести опор и смонтированы их металлоконструкции, выполнено берегоукрепление, установлены металлоконструкции двух пролетов, - рассказали в компании.

Также отремонтирован подъемный механизм для разводки моста. На данный момент идут полным ходом работы по укреплению берега и облицовки его гранитными плитами. Перила моста пока что находятся на реставрации в мастерской, но вскоре вернутся на свое законное место.