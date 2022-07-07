В Ленобласти появятся пункты обмена одеждой

Жители Ленобласти смогут сдавать одежду в пункты обмена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленинградской области планируют создать сеть пунктов обмена одеждой и книгами. Они помогут сократить количество отходов, которые выбрасывают люди. Что-то из вещей сможет пригодиться другим, тем самым улучшив экологию региона.

- Пункты обмена одеждой и книгами, а также фандоматы (аппараты по приему бутылок и банок – прим.ред.)- следующая ступень развития «зеленой» экономики в Ленобласти в рамках общей стратегии с Российским экологическим оператором, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Созданная в 47 региона система переработки пластика и стекла уже признана одной из лучших в России. Но это далеко не предел. Предприятие, работающее во Всеволожском районе, готово принимать больше вторсырья.

Для его сбора на мусорных площадках у жилых домов будет установлена еще 1000 контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.