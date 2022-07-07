Полторы тысячи семей в Петербурге получили квартиры

Почти полторы тысячи молодых петербургских семей получили квартиры по программе «Молодежи – доступное жилье» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге почти полторы тысячи семей получили квартиры. Жилье им было предоставлено по программе «Молодежи-доступное жилье», которая реализуется в городе с 2001 года. Молодые семьи могут купить квартиру в капитально отремонтированных домах по льготной цене с рассрочкой на 10 лет. Об этом в Смольном рассказали 7 июля 2022 года.

- Молодые семьи получали возможность поселиться в исторических районах Северной столицы с развитой инфраструктурой. При этом мы старались сохранять архитектурный облик исторических зданий, не нарушать сложившуюся застройку, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Благодаря программе в Петербурге сохранили от сноса 21 дом. Большая часть из них находятся в исторической части Северной столицы.

Сейчас под программу попадают еще 20 аварийных домов, из которых 12 - объекты культурного наследия. Они также будут сохранены и выставлены на продажи для молодых семей.