Съемки сериала о группе «Король и Шут» из Петербурга завершат осенью 2022 года

Кадр со съемок сериала ФОТО: Кинопоиск

О петербургской группе «Король и Шут» начали снимать сериал. Съемки продлятся до октября 2022 года. Картина расскажет историю отечественной панк-рок группы и ее погибшего основателя Михаила «Горшка» Горшенева. Его роль в сериале играет театральный актер из Петербурга Константин Плотников. Другого лидера КиШ Андрея «Князя» Князева сыграет выпускник ВГИКа Влад Коноплев.

Константин Плотников сыграет роль Михаила «Горшка» Горшенева ФОТО: Кинопоиск

- Сериал расскажет о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы, - говорится в сообщении сервиса о кино «Кинопоиск».

Влад Коноплев сыграет в сериале Андрея «Князя» Князева ФОТО: Кинопоиск

Для сериала уже сняли несколько ключевых сцен. В их числе знакомство Михаила Горшенева и Андрея Князева, а также один из первых концертов группы. Идею создать сериал о группе придумал продюсер Игорь «Панкер» Гудков вместе с Андреем Князевым. Ранее Гудков снял три фильма-концерта о «Короле и Шуте».

В сериале обещают рассказать не только о жизни музыкантов, но и показать фэнтезийный мир, в котором оживут персонажи песен «Короля и Шута».

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.