Владелец «Севкабель Порт» в Петербурге продал креативное пространство

Собственник продал «Севкабель Порт» из-за кризиса на рынке коммерческой недвижимости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владелец креативного пространства "Севкабель Порт" на Васильевском острове продал его. Управляющий партнер юридической фирмы "ССП-Консалт" Сергей Панфиленко решил выйти из проекта и продал его УК "Политбюро", которая принадлежит бизнесмену Сергею Ярмилко. Об этом 7 июля 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Панфиленко решил продать этот бизнес в связи с кризисом на рынке коммерческой недвижимости, - пишет издание.

Сколько стоила сделка, бизнесмены не сообщают. Однако известно, что чистые активы "Севкабеля" в 2021 году составили более 433 миллионов рублей, а выручка 75 миллионов рублей.

Новый владелец отметил, что с начала появления "Севкабеля" выступал как соинвестор. Сейчас же проекту для коммерческого успеха нужно создание комфортной среды, для чего понадобятся большие инвестиции.

Напомним, что пространство начало работать в 2018 году. Оно находится на месте бывшего кабельного завода на Кожевенной линии.