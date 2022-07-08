Новые квартиры в Петербурге за полгода подорожали на 13,5%

Квартиры в Петербурге подорожали на 13,5%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на снижение спроса, квартиры в Петербурге продолжают дорожать. Город оказался в общероссийском тренде по росту цен на недвижимость. Правда, прибавка к стоимости новостроек в Северной столице оказалась чуть ниже, чем в целом по стране.

- В Москве квадратный метр новых квартир подорожал на 7,7%, в Московской области - на 12,4%, в Санкт-Петербурге - на 13,5%, в Ленинградской области - на 15,9%, - пишет ТАСС.

В России средняя прибавка в цене за шесть месяцев 2022 года составила 20,9% - до стоимости квадратного метра в 109,3 тысячи рублей.

Средняя цена квартиры-новостройки в России достигла 5,9 миллиона рублей. Но в столицах этот показатель значительно выше, только обычная «однушка» в Петербурге начинается от шести миллионов.

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