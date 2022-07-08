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Общество8 июля 2022 13:53

Новый скейт-парк открыли в Буграх в Ленобласти

В правительстве отметили, что парк притягивает много молодежи
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новый скейт-парк открыли в Буграх в Ленобласти

Новый скейт-парк открыли в Буграх в Ленобласти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области открылся новый скейт-парк. Он расположился в Буграх Всеволожского района. Помимо того, что в парке построили специальный трек для катания на скейтах, роликах, самокатах и велосипедах, установили еще тренажеры и тройное баскетбольное кольцо. Об этом 8 июля 2022 года рассказали в администрации области.

- Важное открытие, этот объект собирает очень много молодежи. А ведь спорт, здоровый образ жизни — фундамент, который закладывается с детства. Такое пространство точно поможет местным ребятам расти сильными, здоровыми и спортивными, — отметил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Место сразу же стало популярным. С самого утра там собрались дети и подростки, чтобы опробовать новые рампы.

Также в этом году в области благоустроят еще 77 общественных пространств, среди которых парки, скверы, спортивные и детские площадки и многое другое.