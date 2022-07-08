Площадку для дрессировки собак-поводырей откроют осенью в Петербурге

Первую площадку для тренировок собак-поводырей откроют в Петербурге в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Площадку для дрессировки собак-поводырей, которые будут помогать слепым жителям, откроют в Петербурге осенью 2022 года. Ее построят в Калининском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 8 июля.

- В городе не хватает обученных собак-поводырей. Они помогают своим владельцам почувствовать независимость и безопасность при передвижении по городу. Регулярные занятия начнут осенью, когда откроют площадку, - сказал глава Калининского района Петербурга Сергей Петриченко.

Обстановка площадки будет похожа на среду города. На двух тысячах «квадратах» планируют установить светофоры, перекрестки, корпус троллейбуса и препятствия. Последние будут имитировать те, с которыми слепые сталкиваются в Петербурге.

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