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Дом. Семья8 июля 2022 15:53

Памятник псу-охотнику, который спас блокадников, установили в Ленобласти

Скульптура псу Трезору является символом добродетели и преданности
Кирилл МИНЯЙЛО
Памятник псу Трезору установили во Всеволожске ФОТО: администрация Всеволожского района

Памятник псу Трезору установили во Всеволожске ФОТО: администрация Всеволожского района

Памятник псу Трезору, который символизирует добродетель, милосердие и любовь, открыли во Всеволожске. Пес Трезор спас от голодной смерти четыре семьи в Парголово во время Великой Отечественной войны. О новой достопримечательности города сообщили Всеволожского района Ленобласти в пятницу, 8 июля.

Памятник установили у Всеволожского ЦКД. Символом бронзового пса стала фраза: «Бог создал животных, чтобы отогревать наши холодные сердца».

Во время блокады Ленинграда Трезор приносил семьям пойманных зайцев

Во время блокады Ленинграда Трезор приносил семьям пойманных зайцев

- Во время блокады Ленинграда Трезор приносил семьям пойманных зайцев. Это спасло людей от голодной смерти. Пес приносил добычу почти каждый день. Благодаря Трезору все четыре семьи в Парголово пережили блокаду – в их доме никто не умер, - говорится в сообщении.

Трезор погиб, подорвавшись на мине в лесу

Трезор погиб, подорвавшись на мине в лесу

В июне 1945 года Трезор в очередной раз отправился на охоту и подорвался на мине. Он умер в окружении дорогих ему людей. Памятник должен напоминать жителям о подвиге, преданности и безграничной любви пса к своим близким.

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