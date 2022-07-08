Из-за дождя и грозы в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

В Петербурге ожидают ухудшение погодных условий 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за дождя и грозы. Он будет действовать с 15:00 до 20:00 часов в субботу, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге ожидают ухудшение погодных условий с 15:00 до 20:00 часов 9 июля, - говорится в сообщении.

Власти просят водителей быть особенно осторожными при вождении. По возможности, владельцев автомобилей просят отказаться от использования транспорта, чтобы избежать ДТП. Риск аварий в городе из-за непогоды значительно повышается. О безопасности предупреждают и пешеходов.

Добавим, что «желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

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