Сквер имени Рудольфа Фурманова появился в Санкт-Петербурге

Безымянный сквер в Петроградском районе Петербурга назвали именем Рудольфа Фурманова Фото: Олег ЗОЛОТО

Безымянный сквер в Петроградском районе Санкт-Петербурге назовут именем Рудольфа Фурманова. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 9 июля.

- Сквер находится на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. Ему присвоят наименование «сквер Рудольфа Фурманова», - говорится в сообщении.

Топонимическая комиссия Петербурга одобрила данное решение.

Рудольф Давыдович Фурманов (1938-2021) – народный артист России, основатель и первый руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Рудольф Фурманов жил и творил в Петроградском районе городе.

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