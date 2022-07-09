В Петербурге пассажир угнал такси после поездки

Петербуржец угнал такси, на котором его подвезли Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пассажир украл у водителя такси автомобиль. Мужчина решил подвезти молодого человека, который после украл машину. Полицейские выяснили, кем был угонщик и нашли украденный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в субботу, 9 июля.

- 8 июля 49-летний таксист заявил, что от дома № 29 по улице Одоевского неизвестный пассажир, которого он подвозил, украл этот автомобиль. Цена машины составляет 2,5 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В результате полицейские нашли автомобиль брошенным у дома № 28 по улице Кораблестроителей. Личность угонщика установили – это 25-летний петербуржец. Сейчас его разыскивают для задержания. Возбуждено уголовное дело.

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