Бастрыкин проверил строительство двух корпусов академии СК в Петербурге

Бастрыкин проверил ход строительства двух зданий академии СК в Санкт-Петербурге ФОТО: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проверил ход строительства и реконструкции двух корпусов зданий академии СК России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 9 июля.

- Глава Следственного комитета проинспектировал ход ремонтно-строительных работ, которые выполняют в академии. Он также заслушал доклады об исполнении поручений, которые прозвучали на предыдущем совещании, - говорится в сообщении.

Также Бастрыкин встретился с учениками академии из числа детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Глава СК поздравил студентов с успешным окончанием учебного года и поинтересовался их успехами.

Глава ведомства встретился со студентами и поговорил об их успехах, планах и проблемах ФОТО: Следственный комитет РФ

Студенты рассказали председателю о проблемах и успехах, с которыми они сталкивались и которые пережили. Они также поделились планами на будущее.

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