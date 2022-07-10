Авиадебошир рейса «Анталия-Петербург» арестован за оскорбление и драку с бортпроводником

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный Петербуржец ответит за свои выходки в самолете перед законом. Суд на два месяца арестовал дебошира после драки на борту авиасудна. Мужчина, летевший в Северную столицу из Анталии» 6 июля, оскорблял пассажиров и бортпроводника, а потом и вовсе набросился на него с кулаками.

- На сделанное последним в его адрес замечание грубо отреагировал, применив в отношении бортпроводника насилие, схватив его за шею рукой и протянув по проходу между пассажирскими креслами в салоне воздушного судна, создавая своими противопраными действиями угрозу безопасности полета и жизни пассажиров, - разъясняют ситуацию в Объединенной пресс-службе судов.

С самолета буйного туриста сразу же повезли в отделение полиции. На следующий день дебоширу предъявили обвинение, а на днях его арестовали до сентября на время разбирательства.