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Происшествия10 июля 2022 11:22

Авиадебошир рейса «Анталия-Петербург» арестован за оскорбление и драку с бортпроводником

Два месяца мужчина проведет в СИЗО
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пьяный пассажир устроил дебош в самолете.

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный Петербуржец ответит за свои выходки в самолете перед законом. Суд на два месяца арестовал дебошира после драки на борту авиасудна. Мужчина, летевший в Северную столицу из Анталии» 6 июля, оскорблял пассажиров и бортпроводника, а потом и вовсе набросился на него с кулаками.

- На сделанное последним в его адрес замечание грубо отреагировал, применив в отношении бортпроводника насилие, схватив его за шею рукой и протянув по проходу между пассажирскими креслами в салоне воздушного судна, создавая своими противопраными действиями угрозу безопасности полета и жизни пассажиров, - разъясняют ситуацию в Объединенной пресс-службе судов.

С самолета буйного туриста сразу же повезли в отделение полиции. На следующий день дебоширу предъявили обвинение, а на днях его арестовали до сентября на время разбирательства.