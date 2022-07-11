Беглов предложил снизить плату за аренду причалов в порту Петербурга

Губернатор предложил снизить плату за аренду причалов в порту Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил снизить арендную плату за использование причалов в Большом порту города. Такое обращение 11 июля 2022 года градоначальник направил в правительство России. Эта мера должна поддержать компании, пострадавшие из-за санкций.

- Причалы, которые используют стивидорные компании и операторы морских терминалов, находятся в собственности у федеральных министерств. Снижение арендной платы поможет компаниям пополнить оборотные средства для текущей операционной деятельности, - отметили в Смольном.

В связи с санкциями грузооборот порта в Петербурге резко сократился. В марте, по сравнению с мартом 2021 года, падение составило 41 процент, а в апреле грузооборот снизился на 49 процентов по сравнению с годом ранее.